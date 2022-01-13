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Yaşam FETÖ'nün mahrem yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 16 gözaltı
Yaşam

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 16 gözaltı

Balıkesir Valiliği, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik kentte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 16 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 20:31:00 -
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 16 gözaltı

Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

16 şahıs gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. 16 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

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