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Gündem FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gündem

FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:21:00 -
FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki "mahrem imam"lara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 7'si aktif görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç edilmiş 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 45 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

 

 

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