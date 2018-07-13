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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

Sivas merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 19:05
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

 

Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas, Ankara, Tekirdağ, Karabük, Şanlıurfa, Samsun ve Denizli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 üsteğmen, 2 teğmen, 7 astsubay ve 1 örgütün sözde sorumlusu gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 1 üsteğmen, 2 teğmen ve 1 astsubay tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün sözde sorumlularının ifadelerinde, örgüt evlerinde kalan öğrencilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmek için yönlendirmeler yapıldığını, askeri okullardan atılan öğrencilerin kamuda istihdam edilmesinin hedeflendiğini itiraf ettikleri öğrenildi. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 19:05
  1. Karabük
  2. Şanlıurfa
  3. Tekirdağ
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Denizli
  7. Ankara
  8. fetö
  9. FETÖ mahrem yapılanması

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