FETÖ'nün küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar

Son dakika haberi: Kayseri'de doğaya yürüyüşüne çıkan vatandaşlar ormanlık alanda 2 binden fazla yakılmış cep telefonu buldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma yakılan cep telefonlarını delil torbalarına koyarak karakola götürdü. Bylock yüklü olduğu ve cep telefonlarının 15 Temmuz Darbe girişiminden 1 ay sonra yakıldığı iddia edildi.

İnceleme yapılacak

Bir kısmı toprağa gömülü olan ve çoğunluğu ise geniş bir alana yayılmış halde bulunan cep telefonları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tek tek toplandı. Cep telefonlarından hasar durumu az olanlar ayrıştırılarak delil poşetlerine konuldu. Cep telefonları terör savcısının talimatıyla kriminal inceleme yapılmak üzere karakola götürüldü. Elektronik devreleri ya da İMEİ numaraları silinmeyen cep telefonlarının kimlere ait olduğu belirlenecek. Devreleri yanmayan cep telefonlarının çalıştırılması halinde ise örgüt içi yazışmalara ulaşılabilecek.

Getirip yaktılar

Ormanlık alanda yakılan cep telefonlarının 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonra yakıldığını belirten görgü tanığı Ö.D, "Cep telefonlarını Kayseri plakalı Audi marka bir araçla ormanlık alana getirip yaktılar. Ben cep telefonlarının yakıldığını gördüm. Cep telefonları 4 adet gübre torbası ile getirilmişti. Yakanlar birkaç kişiydi" dedi.