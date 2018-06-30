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FETÖ'nün 'kripto' yapılanmasına operasyon: 12 kişi gözaltında

Muvazzaf 9 astsubay, 1 uzman çavuş ve askerlerden sorumlu 2 sivil mahrem imam gözaltına alındı

30 Haziran 2018 Cumartesi 19:07
FETÖ'nün 'kripto' yapılanmasına operasyon: 12 kişi gözaltında

Kahramanmaraş merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10'u muvazzaf asker 12 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Kara ve Hava Kuvvetleri ile jandarmada görevli astsubaylar, uzman çavuş ile askeri mahrem imamlara yönelik Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla muvazzaf 9 astsubay, 1 uzman çavuş ve askerlerden sorumlu 2 sivil mahrem imam gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü. 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 19:07
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Siirt
  4. Samsun
  5. Niğde
  6. Kahramanmaraş
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. Hakkari
  10. Erzurum
  11. Elazığ
  12. Edirne
  13. Bursa
  14. Ankara
  15. kahramanmaraş
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