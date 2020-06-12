  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

FETÖ’nün kripto yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında; askeri mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:28:28 -
FETÖ’nün kripto yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında; askeri mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yurt genelinde 9 Haziran Salı günü yapılan operasyonda 15 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı