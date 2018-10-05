FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına büyük darbe

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ekim'de gözaltına alınan 5'i muvazzaf asker, biri "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan, örgütün askeri mahrem imamı olduğu öne sürülen S.Y. ile 4 muvazzaf astsubay, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Osmaniye'de 2 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, örgütün "askeri mahrem imamı" olduğu öne sürülen S.Y. ile 5 muvazzaf astsubay gözaltına alınmıştı,

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.