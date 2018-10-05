FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına büyük darbe
Kahramanmaraş merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin tutuklandığı, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.05 Ekim 2018 Cuma 23:25
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ekim'de gözaltına alınan 5'i muvazzaf asker, biri "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan, örgütün askeri mahrem imamı olduğu öne sürülen S.Y. ile 4 muvazzaf astsubay, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ve Osmaniye'de 2 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, örgütün "askeri mahrem imamı" olduğu öne sürülen S.Y. ile 5 muvazzaf astsubay gözaltına alınmıştı,
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.
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