FETÖ'nün KPSS çetesine operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün KPSS çalışma evlerinde kalan ve haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Örgütün KPSS çalışma evlerinde kalan, ByLock kullandığı tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararının bulunduğu öğrenildi. Yazılı açıklama yapıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çoğunluğu meslekten ihraç edilen polis memuru, örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu KPSS çalışma evlerinde kalan, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve mesajlaşma içerikleri çözümlenen 16 şahsın yakalanmasına yönelik 18.01.2019 günü ilimiz merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" denildi.

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