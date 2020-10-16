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Aktüel FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi.
Aktüel

FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:50:20 -
FETÖ'nün Kozmik Oda soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulmasına ilişkin davada 28 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapse mahkum edildi.
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