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FETÖ’nün kilit ismi yakalandı! Türkiye'ye gönderildi

ABD beslemesi FETÖ’nün kilit adamı Hüseyin Atik, KKTC'de gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

28 Aralık 2018 Cuma 16:27
FETÖ’nün kilit ismi yakalandı! Türkiye'ye gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sivil İşler Daire Başkanı'nda görev yapan Albay Hüseyin Atik, Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Atik, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekipler tarafından sessiz sedasız teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. 

Kıbrıs'ta kaldığı süre içinde KKTC vatandaşlığı alan Atik, hakkında soruşturma başlatılınca görevinden ayrıldı. Kıbrıs'a yerleşen Atik faaliyetlerini buradan sürdürmeye devam etti. 

Atik’in KKTC’de görev yaptığı süre içinde polis ve asker içerisindeki FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları araştırılıyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:27
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. KKTC
  3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
  4. Hüseyin Atik

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