FETÖ'nün İsrailli akıl hocası NATO'ya hırladı! 'Türkiye-NATO-İsveç Anlaşması bir felakettir'

İsveç'in NATO üyeliğine onay vermedi diye Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini savunan Amerikan Neo-Con tetikçi Michael Rubin, Ankara'nın İsveç'e yaktığı yeşil ışıktan da memnun olmadı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün akıl hocalarından İsrail vatandaşı Rubin, "Türkiye-NATO-İsveç Anlaşması bir felakettir" diyerek Atlantik İttifakı'nın Ankara'nın şantajlarına boyun eğdiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden'ı da süreci desteklediği için eleştiren azılı FETÖ'cü, bir süredir yazmakta olduğu 19FortyFive adlı sitedeki son yazısında şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE AB'Yİ DE FELÇ EDECEK

NATO yetkililerinin diplomatik bir ustalık olarak nilendirdiği şey aslında bir felakete dönüşüyor. Türkiye'nin İsveç'i küçük düşürmesini, bu ülkede ifade özgürlüğü ve demokrasinin erozyona uğramasını bir kenara bırakın; yeni sorunlar başlıyor.

Türkiye, uzun süredir can çekişmekle olan Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılmasını bekliyor. Türkiye NATO içindeki varlığını kurumu felç etmek ve veto hakkını kâr elde etmek için kullandı. Şimdi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç'e vetoyu kaldırması için Türkiye'ye Avrupa Birliği'ni felç etmesi yolunda güç vermek istiyor.

Almanya'nın sık sık Türkiye'nin şantajlarına boyun eğdiği bir sır değil, çünkü hem Erdoğan'ın Avrupa'nın kalbine mültecileri salmasından korkuyor hem de Alman istihbarat görevlileri Erdoğan'ın gurbetçi Türklerin 'terör' hücrelerini kontrol ettiğine inanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KIBRIS 5 İSVEÇ'E BEDELDİR

Sorun sadece bu değil. Erdoğan'ın koalisyon ortağı Devlet Bahçeli kısa bir süre önce "Allah birdir ve ordusu Türk'tür" demişti.

Gerçek şu ki Stoltenberg, Türkiye'yi gelecekteki NATO misyonlarında davranışını tekrarlamaktan caydırmak için hiçbir şey yapmıyor. Üstelik trajedi daha büyük. Ukrayna yabancı işgaliyle karşı karşıya olaln tek Avrupa ülkesi değil. Türkiye neredeyse yarım yüzyıldır, Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs'ın 3'te 1'ini işgali altında tutuyor.

Kıbrıs, Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin fedakarlık isteğinin kurbanı olmamalı. Kıbrıs (Güney Kıbrıs) Doğu Akdeniz'de Amerika için giderek daha önemli bir güvenlik ortağı haline geliyor. Ada ordusu hâlâ küçük olmasına rağmen bugün Kıbrıs muhtemelen 5 İsveç'e bedeldir.

NATO liderleri Vilnius'ta tokalaşabilirler ama yakında pişman olacaklar. Kıbrıs'ta işgale son verilmeden ve siyasi alışkanlıkta bir değişim olmadan Türkiye'ye Avrupa Birliği üyeliğine giden herhangi bir yol verilmesi, Avrupa, NATO ve ABD'nin büyük bedeller ödemesiyle sonuçlanacak Avrupa karşıtı bir rejimi güçlendiriyor.