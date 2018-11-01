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FETÖ'nün işaret ettiği Metin Külünk konuştu: Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in açıkça hedef gösterdiği Metin Külünk, "Allah’ın verdiği canı ancak O alır" diye konuştu.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:53
FETÖ'nün işaret ettiği Metin Külünk konuştu: Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in suikast tehditlerine cevap veren AK Partili Metin Külünk, “Bu örgütün çelik çekirdeği henüz çözülmedi. FETÖ’nün uyuyan hücreleri, silahlı kanadı halen uyuyor” dedi.

Milat gazetesinin haberine göre, ABD’nin koruma kalkanı altında Pensilvanya’dan siyasilere yönelik suikast talimatı veren Feto, son konuşmasında AK Partili Metin Külünk’ü hedef göstermişti. Feto’nun tehditleri karşısında korkmadığını belirten Külünk, önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ elebaşı işaret etti! O isim için suikast talimatı

"Allah’ın verdiği canı ancak O alır"

FETÖ’nün sürekli sohbetlerinde uyuyan hücrelerine talimatlar verdiğini aktaran Külünk, “Atlantik ötesinin Türkiye’nin politikalarından ne kadar rahatsız olduğu, Türkiye’nin Atlantik ötesinin politikaları için oluşturduğu riskleri gördüklerinden dolayı, Pensilvanya’daki terör örgütünün başı tarafından kendi örgüt elemanlarının bildiği şifreli bir dille talimatlarını vermeye devam ediyor. Allah’ın verdiği canı Allah alır, bizim bir korkumuz yok” dedi.

"FETÖ 2019’a hazırlanıyor"

15 Temmuz’un devam ettiğini dile getiren Külünk, örgütün kirli planını açığa çıkardı. Külünk, “Her şey ortada, FETÖ’nün beni nasıl hedef gösterdiği ortada. Bu örgütün çelik çekirdeği henüz çözülmedi. Bu örgütün uyuyan hücreleri, silahlı kanadı halen uyuyor. FETÖ 2019’a hazırlanıyor. 2019’da lojistik sağladıkları PKK üzerinden tekrar Türkiye’de terör eylemlerinin önünü açmak için hazırlık içerisindeler” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde zor dönemeçler var"

FETÖ tehdidine karşı devletin ve milletin dikkatli ve uyanık olmak zorunda olduğunu kaydeden Külünk, “Önümüzde zor dönemeçler var. Ekonomik sıkıntıyı, sokakta sosyal barışı ortadan kaldıracak kalkışmaların altyapısı haline getirmek isteyecekler. Biz dikkatli olursak bunların hiçbirinde başarılı olamayacaklar. FETÖ’nün verdiği mesaj ortada. Bu mesaj üzerinden Cumhurbaşkanımızı yalnızlaştırmak, AK Parti’yi baskı altına almak istiyorlar. Yalnızlaşmış cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin küresel politikalardaki etki katsayısını düşürmek istiyorlar. Bunlara izin vermememizin yolu içerde teyakkuzda olmaktır” diye konuştu.

Külünk alenen hedef gösterildi

Milat’ın gündeme getirdiği ‘Metin Külünk’e suikast talimatı’ haberinde teröristbaşı Gülen, 28 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan son sohbetinde AK Parti’li siyasetçiyi açıkça hedef göstermişti. Uyuyan hücrelerine uyanın talimatı veren Gülen, “Cennet, üstesinden zor gelebileceği, hor karşılayacağı şeyler ile kuşatılmıştır. Biraz dikenler vardır o yolda. İnsan bazen balyoz yiyebilir; bazen başından bir ‘külünk’ yiyebilir, Hazreti Hamza’nın sinesine saplandığı gibi. Balyozculara karşı, ‘külünkçülere’ karşı, sürekli sizin üzerinize mızraklarla gelenlere karşı..” şeklinde alçakça sözlere yer vermişti.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:53
  1. FETÖ üyesi
  2. metin külünk
  3. Fetullah Gülen

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