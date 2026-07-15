FETÖ’nün inine girildi

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı teröristlerin kanlı bir kalkışmada bulunduklarını anımsatan Varank, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın cesur ve dirayetli duruşu, aziz milletimizin mermiler ile bombalara gövdesini siper etmesi sayesinde alçak darbe girişimi durduruldu” diye konuştu.

Varank, 15 Temmuz’un aziz Türkiye’nin şahlanışının adı olduğunun altını çizdi. Varank, 15 Temmuz’un zulme başkaldırının ve direnişin timsali olduğunu vurguladı.

Varank, “Ne 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığımız alçak terör saldırısının ne de o gece elde ettiğimiz muhteşem zaferin unutulmasına ve unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Nereden ya da kimden gelirse gelsin milli iradeyi hedef alan hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti.

DARBELER DÖNEMİ KAPANDI

Türkiye’de darbeler döneminin 15 Temmuz’la kapandığına dikkat çeken Varank, demokrasinin sarsılmaz bir güç kazandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milli iradenin güç kazandığını anlatan Varank, şunları kaydetti: “Buradan geriye dönüşe en başta aziz milletimiz göz yummayacaktır. Teröristler, er ya da geç yaptıklarının hesabını verecekler. Şunu vurgulamalıyım ki 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kalkışan alçaklara ve FETÖ’ye hukuk içinde hesap sorulmaktadır ve sorulacaktır. Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle FETÖ’nün inine girilmiştir. Şehitlerimizin aileleri müsterih olsunlar, gazilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar. 15 Temmuz’dan bu yana 9 sene geçti. Başta şehadetiyle iftihar ettiğimiz, ailemizin gözbebeği Prof. Dr. İlhan Varank olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız.”