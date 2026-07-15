'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü

O GECE TANKLARA MEYDAN OKUYAN BİR MİLLET VARDI: Yürüyüş sonrası açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün 15 Temmuz Milli İrade Zaferi’nin 10’uncu yılındayız. Güzel bir tablo var. Sabah hep birlikte 5 binin üzerinde vatandaşımızla, şehit yakınlarımızla, genç sporcularımızla ve gençlerimizle yürüdük. 15 Temmuz gecesinin sembol noktalarından birindeyiz. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeyiz. O gece tanklara meydan okuyan bir millet vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ifade ettiği gibi, ‘Halkın gücü üzerinde hiçbir güç tanımıyorum’ dedi ve milletimiz meydanlara çıktı. O gün burada ölümü öldürenler, tanklara elleriyle meydan okudular. Meydanlarda tüm dünyaya şunu söylediler: 'Bizi kimin yöneteceğine sadece ve sadece biz karar veririz.' İşte milli irade budur. O gece meydanlarda herkes mücadele etti ve tüm dünyaya milletimizin gücünü gösterdi. 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, asla bu millet diz çökmeyecek' dedi. O zamanlar milletvekili olarak katıldığımız yurt dışındaki pek çok toplantıda bize, 'Nasıl bir milletsiniz? Tanka yumruk atan, tanka tekme atan bir millet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Biz olsak yerimizden bile kalkmayız' dediler. İşte bu millet aziz Türk milletidir. Bu millet bu bayrak için, bu ezan için şehitler verdi, vermeye de devam edecek ve bu topraklarda ilelebet var olacaktır" dedi.