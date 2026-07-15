'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde binlerce kişi Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Hafıza Müzesi’nde yürüdü. Yürüyüş sonrası açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün 5 binin üzerinde vatandaşımızla, şehit yakınlarımızla, genç sporcularımızla ve gençlerimizle yürüdük. O gün burada ölümü öldürenler, tanklara elleriyle meydan okudular. Meydanlarda tüm dünyaya şunu söylediler: ‘Bizi kimin yöneteceğine sadece ve sadece biz karar veririz.’ İşte milli irade budur. İşte bu millet aziz Türk milletidir. Bu millet bu bayrak için, bu ezan için şehitler verdi, vermeye de devam edecek ve bu topraklarda ilelebet var olacaktır" dedi.