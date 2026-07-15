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'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde binlerce kişi Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Hafıza Müzesi’nde yürüdü. Yürüyüş sonrası açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün 5 binin üzerinde vatandaşımızla, şehit yakınlarımızla, genç sporcularımızla ve gençlerimizle yürüdük. O gün burada ölümü öldürenler, tanklara elleriyle meydan okudular. Meydanlarda tüm dünyaya şunu söylediler: ‘Bizi kimin yöneteceğine sadece ve sadece biz karar veririz.’ İşte milli irade budur. İşte bu millet aziz Türk milletidir. Bu millet bu bayrak için, bu ezan için şehitler verdi, vermeye de devam edecek ve bu topraklarda ilelebet var olacaktır" dedi.

#1
Foto - 'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Zincirlikuyu metrobüs durağı önünde başladı. Binlerce kişi 15 Temmuz Hafıza Müzesi’ne yürüdü. 'İrade Bizim, Zafer Bizim' adı verilen program İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 15 Temmuz Derneği ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, 15 Temmuz Derneği Başkanı Hakkı Turunç'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Hafıza Müzesi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle program devam etti. Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

#2
Foto - 'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü

O GECE TANKLARA MEYDAN OKUYAN BİR MİLLET VARDI: Yürüyüş sonrası açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün 15 Temmuz Milli İrade Zaferi’nin 10’uncu yılındayız. Güzel bir tablo var. Sabah hep birlikte 5 binin üzerinde vatandaşımızla, şehit yakınlarımızla, genç sporcularımızla ve gençlerimizle yürüdük. 15 Temmuz gecesinin sembol noktalarından birindeyiz. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeyiz. O gece tanklara meydan okuyan bir millet vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ifade ettiği gibi, ‘Halkın gücü üzerinde hiçbir güç tanımıyorum’ dedi ve milletimiz meydanlara çıktı. O gün burada ölümü öldürenler, tanklara elleriyle meydan okudular. Meydanlarda tüm dünyaya şunu söylediler: 'Bizi kimin yöneteceğine sadece ve sadece biz karar veririz.' İşte milli irade budur. O gece meydanlarda herkes mücadele etti ve tüm dünyaya milletimizin gücünü gösterdi. 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, asla bu millet diz çökmeyecek' dedi. O zamanlar milletvekili olarak katıldığımız yurt dışındaki pek çok toplantıda bize, 'Nasıl bir milletsiniz? Tanka yumruk atan, tanka tekme atan bir millet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Biz olsak yerimizden bile kalkmayız' dediler. İşte bu millet aziz Türk milletidir. Bu millet bu bayrak için, bu ezan için şehitler verdi, vermeye de devam edecek ve bu topraklarda ilelebet var olacaktır" dedi.

#3
Foto - 'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü

O GECE TANK ATIŞIYLA YARALANDIM: Gazi Mehmet Memiş Sidar, "15 Temmuz gazisiyim. Köprüde yaralandım. O gece Ümraniye’de, Dudullu istikametinden buraya kadar kendi imkanlarımla geldim. Buraya geldiğimde askerimizi ikna ederiz diye geldik ama burada askerimizin giysisini gasbetmiş hırsızlar tarafından tank atışıyla yaralandım. Toplam 16 taneye yakın şarapnel aldılar üstümden. Burada yaralananlara yardım ettim. Şehitlerimizin başında durduk. Yardım ederken bize ateş ettiler. Hengamenin içerisinde kaldık. Şimdi de 15 Temmuz’un 10’uncu yılındayız. İnsanlara bize yapılanı, vatana ihanetin vahametini anlatıyoruz ve unutulmasını istemiyoruz. Unutturmayacağımızı da söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü

BİZE DÜŞEN EVLATLARIMIZA 15 TEMMUZ RUHUNU AŞILAMAK: Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. İrade bizim, zafer bizim. Bu anlayışla evlatlarımız yetişiyor. Bize düşen evlatlarımıza 15 Temmuz ruhunu aşılamak. Burada bugün 7’den 77’ye bu toprağın çocukları vatanlarına sahip çıkma iradesini gösteriyorlar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bu cennet vatanda daim eylesin" dedi. Zehra Aslan, "Çok güzel bir yürüyüştü. Biz yürümek yerine koştuk. Parkur güzeldi. Ülkemle gurur duyuyorum" diye konuştu. Şeyma İdil Balta, "Burada şehitlerimizi anmak için koştuk. Çok yorulduk, mutluyuz" dedi. Protokol konuşmalarının ardından Şehitler Anıtı’nda dua edilmesiyle program sona erdi.

#5
Foto - 'İrade Bizim, Zafer Bizim': Hafıza Müzesi’ne hafıza tazeleme yürüyüşü

15 TEMMUZ HAFIZA MÜZESİ’NDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ: 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e her yaş grubundan birçok insan geldi. Yürüyüş sonrası 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.

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