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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

23 Ağustos 2019 Cuma 11:12
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 13'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin daha önce açığa alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:12
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
  3. gözaltı

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