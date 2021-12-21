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Gündem FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı
Gündem

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 09:55:00 -
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 6'sının mahrem imam olduğu, 6'sı muvazzaf 11 subay ile 1'i muvazzaf 6 astsubay ve 3 eski askeri öğrencinin de şüpheliler arasında bulunduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı.

 

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