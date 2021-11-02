FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 3 tutuklama
Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da önceki hafta FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
3 şahıs tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.