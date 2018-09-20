FETO’nun gizli hattı deşifre oldu… En son geçen ay kullanmış

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, son dönemde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza atan MİT, FETÖ’nün yeni bir haberleşme ağını deşifre etmeyi başardı.

FETÖ'nün ABD ve İngiltere’de saklanan bilişim uzmanlarına şifreli bir kanal kurdurttuğu ortaya çıktı. Bu kanaldan teröristbaşı Gülen, 5 Ağustos 2018 günü sözde yöneticilerine görüntülü olarak talimatlar vererek, örgütten ayrılmak ve Türkiye'ye dönmek isteyenleri tehdit etti. Habere göre, teröristbaşı Gülen, örgüt üyelerine bulundukları ülkelere uyum sağlayarak, kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalışmaları talimatını da verdi.