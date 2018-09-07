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FETÖ'nün finans kurumu Bank Asya'nın eski avukatı enselendi

FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında aranan kapatılan Bank Asya'nın eski avukatı Denizli'de enselendi.

07 Eylül 2018 Cuma 14:01
FETÖ'nün finans kurumu Bank Asya'nın eski avukatı enselendi

İstanbul ve İzmir'deki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Bank Asya'nın eski avukatı Denizli'de yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçtakilerin kimliklerini kontrol etti.

Kimlik kontrolü sırasında İstanbul ve İzmir'deki FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen avukat Yasin P. gözaltına alındı.  

KHK ile kapatılan Hukuk Bilimleri Araştırma Derneği üyesi ve FETÖ'nün finans kaynaklarından kapatılan Bank Asya'nın eski avukatı olan zanlının, örgüt hiyerarşisinde üst konumda bulunduğu belirtildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:01
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Denizli Emniyet Müdürlüğü
  5. KHK

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