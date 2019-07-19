FETÖ’nün festivalinde İslam düşmanı baş tacı edildi

Çınar Demir Ankara

Terör ve ihanet örgütü FETÖ, batılı sözde müttefik ülkelerin sınırları içinde dilediği gibi faaliyetlerini sürdürürken, yeni bir FETÖ yüzsüzlüğüne ilişkin haber Kanada’dan geldi. FETÖ Calgary İmamı İrfan Gülsu’nun koordinasyonunda, Türkiye ve Türk Bayrağı da kullanılarak sözde “Türk Festivali” düzenlendi. Festivale Calgary’nin de içinde bulunduğu Alberta eyaletinin Başbakanı Jason Kenney de katıldı. Yabancı ve İslam düşmanı olarak tanınan Kenney ve FETÖ İmamı Gülsu’nun samimi pozları, İrfan Gülsu tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Yabancı düşmanı Kenney Fetöcülerle sıkı fıkı

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimin 3’üncü yıldönümüne özellikle denk getirildiği anlaşılan sözde Türk Festivali’ne, Kanada’da yaşayan Müslümanların İslam ve yabancı düşmanı olarak tanıdığı Alberta eyaletinin Başbakanı Jason Thomas Kenney’in de katılması, üstelik FETÖ Calgary İmamı İrfan Gülsu başta olmak üzere etraftaki FETÖ’cülerle oldukça samimi pozlar vermesi dikkat çekti. FETÖ İmamı İrfan Gülsu, Kenney’in ziyaretine ilişkin attığı tweetinde kendisiyle yaptığı “son derece sıcak iletişimden” bahsederek adeta düşman çatlattı. 11 Eylül 2001 ikiz kuleler saldırısı sonrasında Kanada Göçmenlik Bakanı olarak göreve gelmesinden itibaren Hıristiyan Araplara bile gün yüzü göstermeyen yabancı düşmanı biri olarak bilinen Kenney’in, FETÖ’nün sözde Türk Festivali’nin hayata geçirilmesi için her türlü desteği verdiği öğrenildi.

Türkiye’yi kız kardeşini öldürmekle suçlamıştı

FETÖ’nün Kanada vatandaşı olarak bu ülkede yaşayan imamlarından İrfan Gülsu’nun, 2018 yılında cezaevinde hayatını kaybeden kız kardeşi Halime Gülsu’nun ölümünden Türkiye makamlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı.

Kız kardeşinin ölümü sonrasında FETÖ’nün Youtube kanalı Bold Medya’ya bağlanan İrfan Gülsu, ölümün sorumlusunun, emniyet, savcılık ve cezaevi yetkilileri olduğunu iddia etmişti. İrfan Gülsu’yu programa çıkaran FETÖ’cü Fatih Akalan da FETÖ’den firari olarak aranan sanıklar arasında bulunuyor. FETÖ/PDY kapsamında aranan 49 gazeteciden biri olan eski Samanyolu TV çalışanı Fatih Akalan’ın Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarında bir kasabaya yerleştiği ortaya çıkmıştı. Akalan, daha sonra kurulan FETÖ’cü Youtube kanalı Bold Medya’da Türkiye aleyhindeki kara propagandanın parçası olarak faaliyete başladı.