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FETÖ'nün ev ablası, tüp bebek merkezinde yakalandı

Konya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve polis tarafından her yerde aranan, örgütün 'öğrenci evleri'nde 'ev ablası' olduğu öne sürülen Hümeyra B.(30), tüp bebek tedavisi için geldiği tıp merkezinde yakalandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:20
FETÖ'nün ev ablası, tüp bebek merkezinde yakalandı

Konya'da FETÖ üyeliğinden her yerde aranan örgütün 'ev ablası', tüp bebek merkezinde yakalandı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılanHümeyra B., dün merkez Meram ilçesindeki tıp merkezine giderek, tüp bebek tedavisi olmak için kayıt yaptırdı. Kayıt sistemini gören polisler, Hümeyra B.'nin 'FETÖ üyeliği'nden arandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hümeyra B.'yi tıp merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Hümeyra B.'nin, örgütün 'öğrenci evleri'nde 'ev ablalığı' tabir edilen görevi üstlendiği, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabının olduğu ileri sürüldü. Ayrıca Hümeyra B.'nin eşi Bilal B.'nin de örgütün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yaptığı, hakkında 'FETÖ üyeliği'nden yasal işlem uygulandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:20
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