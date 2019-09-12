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FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

Balıkesir’de FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şahıs yakalandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 20:08
FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

Balıkesir’de FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şahıs yakalandı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütüne finans desteği sağladığı ve esnaf yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde esnaflardan toplanacak himmet miktarlarının tek tek belirlendiği, hangi esnaftan ne kadar himmet parası toplanacağının listesinin tutulduğu, örgüte müzahir kurumların faturalarının bu esnaflara ödettirildiği, himmet adı altında para toplanan bu kişilerinin isimlerinin gizli tutulmasıyla ilgili özel bir önem verildiği ve bu şüphelilerin daha önce adli işlem görmediği, ayrıca deşifre de edilmediği tespit edildi. Adıyaman ve Balıkesir’de yapılan es zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan kod isim kullandığı belirlenen 1 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:08
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