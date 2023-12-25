FETÖ’nün emniyet-yargı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! Hedef Başkan Erdoğan’dı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Türk bürokrasisini derinden sarsan 17-25 Aralık kirli komplosunun üzerinden tam 10 sene geçti. Başta yargı ve emniyet olmak üzere, devletin birçok kurumuna sızan Fetullahçı teröristler, 17 Aralık kumpasından bir hafta sonra 25 Aralık’ta başka bir ihanet planını devreye soktu. Bu seferki hedef; Bilal Erdoğan, yakın çevresi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dı. Firari savcı Muammer Akkaş, Zekeriya Öz’ün 18 Aralık’ta örgüt şemasının başına adını yazdırmaya çalıştığı Tayyip Erdoğan’a dokunmak için montaj kayıtları delil olarak dosyaya yerleştirdi.

Tarih adliye önünde bildiri dağıtan savcıyı da kaydetti

İsimsiz ihbar mektuplarıyla soruşturma açılması ve bunların delil yapılması kanunda suç olmasına rağmen FETÖ’cü savcılar, aldıkları emir doğrultusunda operasyon talimatı verdi. Yapılan ihbarlar, ihbarı yapanların adreslerine bakılmaksızın delil kabul edildi. Ancak çok geçmeden aynı adresten tam 12 ihbar yapıldığı ortaya çıktı. FETÖ’nün basına servis edilecek resmi ifade ve tutanaklar üzerinden yapmak istediği algı operasyonu ise vatansever polislere takıldı. FETÖ’cüler tarafından hazırlanan sorularda, bakanlara ve gözaltındaki isimlere hakaret içeren ifadelere yer verildi. Ancak polisler, gözaltındaki şahıslara soruları bu şekilde yöneltmeyi reddederek değiştirdi. Bu adım FETÖ’cü savcıları çıldırttı. 17 Aralık dosyası elinden alınan Muammer Akkaş adliye önünde bildiri dağıttı. İstanbul Adliyesi önünde bildiri dağıtarak bu alanda bir ilke imza atan Akkaş’ın talimatı FETÖ’den aldığı tespit edildi.

FETÖ İşbirlikçisi laikçi medya hedefi işaret etti

Erdoğan’ın “Hedef bendim. Oğlum üzerinden bana ulaşacaklardı” açıklamasını yorumlayan FETÖ’cü Celal Kara, “Bizim dosyamızda Bilal Erdoğan ile ilgili bariz bir şey yoktu. Ama Başbakan ile ilgili bir şeyler çıkardı. Bence Erdoğan işin içindeydi” diyerek, asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ve Bilal Erdoğan hakkında herhangi bir delil olmadığını itiraf etti. Cumhuriyet 25 Ocak 2015 tarihli “1 numara Erdoğan’dı” başlıklı haberinde, FETÖ’cü savcı Celal Kara’nın 17 Aralık’taki asıl hedefin Erdoğan olduğuna ilişkin itirafına yer verdi.

Dev projeler durdurulmak istendi

Türkiye’deki siyasi istikrarı hedef alan 17 Aralık kalkışmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü, 25 Aralık’ta Türkiye’yi 2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri yapmayı hedefleyen projeleri de akamete uğratmak için düğmeye bastı. Gezi olaylarını örgütleyen kesimlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sundukları ‘uçuk’ istekler, FETÖ savcılarınca gerçeğe dönüştürülmek istendi. Gezicilerin hedefinde 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul gibi projelerin durdurulması vardı. FETÖ’cü savcılar ise aynı projeleri üstlenen işadamlarını hedefledi. ‘25 Aralık’ ile son yıllarda yükselişe geçen Anadolu sermayesinin önde gelen şirketlerinin bitirilmesi amaçlandı. Faizleri çift haneli rakamlara yükselten operasyon nedeniyle projeler kısa süreliğine tehlikeye girmişti.

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Adalet önüne çıakrtıldı

17 - 25 Aralık darbe girişimini yapan FETÖ’ye son 10 yılda büyük darbe vuruldu. Terörist başı Gülen başta olmak üzere örgütün yöneticileri hakkında Ankara, İstanbul, İzmir ile Adana başta olmak üzere birçok ilde onlarca dava açıldı, Emniyet teşkilatlarında yuvalanan örgütün, binlerce suçsuz vatandaşı yasadışı şekilde dinlediği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Aralık kumpas soruşturmasına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı’nın da aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.