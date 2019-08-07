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FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na hapis

Örgütün emniyet mahrem imamlarından Murat Er'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezası verildi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:26
FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Murat Er, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Er ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Er, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Er, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Er, beraat talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Er'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Er'in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İddianamede sanık Er'in, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem imam yapılanmasında "müdür yardımcısı" olarak yer aldığı, operasyonel telefon hattı ile kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:26
  1. ceza
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. mahrem imam
  5. Murat Er

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