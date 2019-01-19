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FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen için toprak göründü!

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün ABD'de bulunan elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:07
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen için toprak göründü!

Uluslararası Reuters haber ajansı, FETÖ Lideri Fethullah Gülen’in “manevi oğlu” olarak anılan Enes Kanter hakkında geçtiği haberde dikkat çeken bir bilgiye yer verdi.

Haber, Enes Kanter’in Interpol'de kırmızı bülten çıkarılması ve Türkiye'ye iadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının girişimde bulunmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan destek istemesiyle alakalıydı.

Elebaşı Gülen'in sağlık durumu

Fakat haberde Gülen’in sağlık durumuna ilişkin de ciddi bir bilgi verildi. Haber ajansı, Fethullah Gülen ile söyleşi yapma başvurularının, Gülen'in yardımcılarından Alp Aslandoğan tarafından tarafından e-posta yoluyla geri çevrildiğini açıkladı.

E-postada ise "Gülen'in süregelen sağlık sorunları nedeniyle söyleşi taleplerini karşılayacak durumda olmadığının" belirtildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:07
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  2. FETÖ
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  4. Enes Kanter
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  6. Alp Aslandoğan

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