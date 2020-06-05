FETÖ'nün desteklediği Gezici akademisyen 'sistematik tacizci' çıktı

İsveç'te doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Pınar Dinç'in 2,5 yıldır tacize uğradığını belirterek sosyal medyadan yaptığı açıklamalar İsveç'ten sonra Türkiye'de de ses getirdi.

Tacizci ise Gezi kalkışmasında Akademisyen kanadının önde gelen isimleri arasında görülen, FETÖ'cülerin desteklediği isimler arasında gösterilen Umut Ö. çıkmıştı.

Aynı Umut Ö. yargıya da intikal eden bir olay üzerinden Ensar Vakfı'nı ve ona maddi manevi destek veren herkesi tacizcilik ve tecavüzcülükle suçlamıştı.

Hatta o kadar ileri gitmişti ki bir telekom şirketini Ensar Vakfı'na sponsorluk yapmakla suçlamış, insanları başka bir şirkete yönlendirmeye çalışırken, "Umarım Ensar Vakfı kayıplarınızı karşılar. Geceleri de 45 masum çocuğun çığlıkları kabusunuz olsun" diye beddu etmişti.

Taciz ve tecavüz iddiaları karşısında bir vakfın tümünü ve ona destek verenleri tacizci, tecavüzcü ilan eden, onlara beddualar yağdıran Umut Ö. hakkında ortaya çıkan gerçek, Gezici akademisyen hakkında ifşaatların peş peşe gelmesine yol açtı.

Sistematik tacizci

Ekşi Sözlük'te Umut Ö. hakkında açılan başlıktaki "Sistematik tacizci" tanımı dikkat çekici.

Vişne Çürüğü adlı Ekşi Sözlük yazarı Umut Ö. için şunları yazıyor: "Sistematik tacizcidir. Birden fazla dosyası, birden fazla mağdur ettiği öğrenci ve akademisyen kadın vardır. Yıllardır bilmeyen yok ama sosyal bilimci "çok feminist" erkek çevresi onu her zaman koruyup kolladı. Artık kapalı kapılar ardında ah edilen konular olacak kalmayacak bunlar. Bundan sonra tek birinize bile alan yok. İfşa olmadığınız, rezil olmadığınız tek bir çevre, tutunabileceğiniz tek alan dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam"

Ensar Vakfı üzerinden binlerce kişiyi töhmet altında bırakmaktan imtina etmeyen Umut Ö'nün, tacize tecavüze karşıymış gibi gözüküp 'sistematik tacizci' çıkması sosyal medyada da yankı buldu