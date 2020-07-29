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Aktüel

FETÖ'nün darbe girişiminde KKTC'de yaşananlara ilişkin davada 10 sanıktan 9'una 2 yıl 2 ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:32:40 -
FETÖ'nün darbe girişiminde KKTC'de yaşananlara ilişkin davada 10 sanıktan 9'una 2 yıl 2 ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.
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