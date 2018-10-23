FETÖ'nün darbe girişimi davasında 3 sanığa tahliye!

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, bazı sanık ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, "tutukluluk incelemesi" kapsamında sanık ve avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerini aldı. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Burak Gürbüz, Yunus Emre Kekeç ve Hidayet Güçlü'nün adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.