'FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine izin vermeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Şu anda gerek büyükelçiler gerek siz değerli misafirlerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti şahsım milletim olarak gerçekten farklı bir heyecanla hissediyorum. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk evine hoşgeldiniz diyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak faaliyet göstercek binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği fiziki koşullarıyla daha iyi hizmet sunmamıza imkan verecek bu binayı bugün resmen hizmete açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Dünyanın en büyüğü olarak görünenlerin bile konteynerler içerisinde büyükelçilikleri var.https://t.co/CoR7p2ra2dpic.twitter.com/WBbg5tR6pk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Temmuz 2018

"Büyükelçilik sayımız 41 oldu"

Son yıllarda Türkiye'nin yurt dışındaki diplomasisini güçlendirmesine gayret gösteriyoruz. Bilhassa Afrika ülkelerindeki misyonlarımızın sayısının, kapasitesinin, temsil kabiliyetinin artırılmasına gayret gösteriyoruz.

Afrika ülkeleri ile ortak çabalarımız sayesinde 2005 yılından bu yana kıta ile ilişkilerimizde büyük mesafeler katettik.

Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimiz yine Afrika'da Somali'de.

"Dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahibiz"

Türkiye bugün dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahip ülke konumundadır. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül işbirliği yapılmadık devlet bırakmadık.

Vatandaşlarımızın menfaatlerini savunduğumuz kadar Afrikalı kardeşlerimizin Asyalı dostlarımızın da hak ve hukuklarını savunduk.

Türkiye Güney Afrika münasebetlerinin bu seviyelere ulaşmasında sizlerin, iş adamlarımızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın emekleri asla inkar edilemez. Sizler çalışmalarınızla hem ülkemizi burada layıkıyla tanıttınız hem de uzakları bizlere yakın kıldınız. İki ülkenin birbirini daha iyi tanımasına, anlamasına ortak menfaatleri ve işbirliği yapmada sizler bizlere önemli bir güç kaynağı oldunuz. İnşallah bundan sonraki dönemde bizler bu gayretlerimizi artırarak devam edeceğiz.

Sadece diplomaside dünyada beşinci sırada olmak bizim için yeterli değil. Biz siyasetçi olarak işaret fişeği olarak önde olacağız fakat tüm diplomatlarımız iş adamlarımız dayanışma içinde bulundukları ülkede her türlü yatırıma, ihaleye, hiç bir çekinme olmadan girmeleri lazım. Bilecekler ki benim Cumhurbaşkanım arkamdadır, benim Bakanlarım arkamdadır ve benim ülkemde özellikle siyaset arkamdadır. Bu şekilde biz bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında Türkiye birinci sırada. Biz nerede bir felaket varsa oraya elimizi uzattıkça biliniz ki çok daha güçlü olacağız.https://t.co/CoR7p2ra2dpic.twitter.com/o4wgbXXeGU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Temmuz 2018

"Türkiye yardım noktasında dünyada birinci sırada"

Bütün bu ticaretten yatırımlara güvenlik işbirliklerinden eğitime insani yardımlardan enerjiye kadar her alanda ilişkilerimizi güçlendireceğiz.

Dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada. Hep veren el olduk, alan el değil. Allah bizleri o durumlara düşürmesin. Çünkü biz dünyadaki o gariplerin yanında oldukça, biz nerede bir felaket oldukça oraya elimizi uzattıkça biliniz ki daha güçlü olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır.https://t.co/CoR7p2ra2dpic.twitter.com/tpwuxBueRc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Temmuz 2018

"FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine izin vermeyeceğiz"

Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı sayın Ramaphosa ile yapacağım görüşmede bu konuları ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin aktif düzenleyicisi olan FETÖ terör örgütü ile ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım.

FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır. Son FETÖ'cü terörist hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemiz sürecek.

Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Son dönemde burada yaşananlar, FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenliği için de önemini ortaya koymuştur.

Her Türk vatandaşı aynı zamanda ülkemizin gönüllü misyon şefleridir. Buradan her bir kardeşimize Türkiye'nin doğru tanıtımı noktasında görevler düşüyor. İnşallah bu yeni hizmet binamızla Güney Afrika'daki çalışmalarımızın daha da güçleneceğine inanıyorum.