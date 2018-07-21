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FETÖ'nün 'Beyin yıkama taktiği' açığa çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün başarılı ve zeki öğrenciler için uyguladığı beyin yıkama yöntemi açığa çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:19
FETÖ'nün 'Beyin yıkama taktiği' açığa çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "BOL" adı verilen yöneticilerinin, örgüte ait evlerde kalan, başarılı ve zeki öğrencilerle özel görüşmeler gerçekleştirerek örgüt ideolojisinin bu öğrencilere aşılanmasında görev aldığı ve asker-polis sınavlarına girecekleri seçtiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre; soruşturmalar kapsamında alınan ifadeler, örgüte ait evlerde öğrenci yetiştirilmesinde hangi yöntemlerin uygulandığını açığa çıkardı.

Alınan bir ifadeye göre, yapı içerisindeki öğretmenler tarafından belirlenen zeki ve başarılı öğrenciler, örgütün evlerine yönlendirildi. Bu evlerde ders çalıştırılmak amacıyla toplanan öğrenciler, "BOL" adı verilen örgüt yöneticileri tarafından sürekli kontrol edildi.

"BOL" isimli yöneticiler tarafından örgütün amaçları ve kriterlerine uygun olduğu tespit edilen öğrencilerle belirlenen zaman aralıklarında çeşitli görüşmeler yapıldı.

Bu görüşmelerde, örgüt ideolojisi hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı. Öğrencilerden görüşmelerle ilgili kimseyle bilgi paylaşmamasını isteyen örgüt yöneticileri, askeri okullar başta olmak üzere çeşitli sınavlara girmesi konusunda öğrencilere yönlendirmelerde bulundu.

SINAVLARA ÖZEL HAZIRLIK

Seçilen öğrenciler, asker ve polis sınavlarına özel olarak hazırlandı. Sadece BOL'ların bildiği nihai hedeften ne öğrencinin ne de onları eğiten "grup abisinin" haberi olmadı.

Öğrenciler, haftanın 4 günü yatılı kaldıkları evlerde ders kamplarına alındı. Sınavlara bir ay kala ise öğrenciler yine bu evlerde gerçekleştirilen deneme sınavlarına katıldı.

Söz konusu zaman dilimindeki deneme sınavlarının soru kitapçıkları daha sonra öğrencilerden toplandı. Bu sınavların kitapçıklarının öğrencilerde kalmasına müsaade edilmedi.

Örgüt yöneticilerinin sınav sonrası yaptıkları görüşmelerde öğrenciler, deneme sınavlarındaki soruların benzerlerinin sınavlarda sorulduğunu aktardı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:19
  1. FETÖ
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