FETÖ'nün bavulcusu Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
Hakkında açılan 'FETÖ' davası kapsamında halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Mehmet Baransu, 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin’de aralarında Mehmet Baransu’nun da bulunduğu 70 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Baransu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Mersin merkezli 19 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada sanık sayısı 70'e yükselmişti.
Son sözünde tahliyesini talep etti
Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Hakkında açılan 'FETÖ' davası kapsamında halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Mehmet Baransu hakkında karar çıktı.
Sanık Baransu duruşmada son söz olarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, Baransu'nun 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' ve 'İftira' suçlarından beraatine hükmetti.
Ayrı ayrı suçlardan 19 yıl 3 ay hapis
Sanığın 'Gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine karar veren mahkeme, Baransu'nun 'Yasaklanan Bilgileri Açıklama' suçundan 4 yıl hapsine hükmetti. Heyet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında önce 9 yıl verdiği Baransu'nun cezasını 'terör' suçu olmasından dolayı yarı oranında arttırarak 13 yıl 6 aya çıkarttı. Bu şekilde Baransu'nu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine hükmolundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.