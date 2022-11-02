FETÖ'nün başı Süleymancılar'daki kıpırdanmaya karşı "Durun, bekleyin" mi demek istedi?

Yeniakit.com.tr

FETÖ elebaşısı Fetulah Gülen'in Herkül.org'daki yeni ses kaydında Süleymancılara yönelik açıklaması dikkat çekti.

Bir süredir ölüm döşeğinde olduğu konuşulan Gülen'in görüntüsü yine videoda yer almazken sadece ses kaydı yayınlandı.

"Durun, bekleyin" mesajı verdi

Son seçimlerde ağırlıklı olarak İYİ Parti'yi destekleyen ancak tabandaki rahatsızlıktan dolayı önümüzdeki seçimde bu tercihten vazgeçme adımlarının atıldığı dönemde, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, Süleymancılara övgüler dizdiği bir çıkışta bulundu.

"Kimseye karşı kinimiz olmadı, nefretimiz olmadı, hafife almamız olmadı, olmadı. İnsan içinden her şeyi hazmedemeyebilir ama onu dışarıya vurma meselesine gelince, o mevzuda ağzımızı kapamalı, fermuar vurmalı, olumsuz hiçbir şey konuşmamalıyız. Ben bu mevzuya hep dikkat ettim." diyen FETÖ elebaşısı, Süleymancılara yönelik şöyle konuştu:

Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebeleri için hep takdirsel şeyler konuştuk.

Fetullah Gülen'in yayınlanan ses kaydı aracılığı ile Süleymancılar'daki kıpırdanmaya karşı, "Durun, bekleyin" mesajı verdiği düşünülüyor.