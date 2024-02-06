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Yerel FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var
Yerel

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-02-06 16:58:00 -
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Konya merkezli 2 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşmalar sürüyor.

Bu soruşturma dahilinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması, örgüt evlerinde yapılan toplantılara katıldığı, örgüt evlerine gelen öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve onlara mahrem yapılanmada abilik yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında Konya merkezli 2 ilde soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerden emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

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