FETÖ'nün askeri imamlarına operasyon! Gözaltılar var

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlar yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 14 şüphelinin yakalanması için Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muş ve Burdur'daki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda binbaşı R.D, yüzbaşı E.E. ve K.C.G, astsubay S.K, A.A, ve O.A. ile ihraç edilen eski binbaşı H.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.