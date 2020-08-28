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Gündem FETÖ’nün aşçısı Youtube’dan çıktı
Gündem

FETÖ’nün aşçısı Youtube’dan çıktı

Daha önce defalarca sahtekarlık yaptığını deşifre ettiğimiz, FETÖ’nün demokrasi pilavcısı Oktay Usta’nın izine ulaşıldı. Samanyolu TV’de yemek programı yapan ve ‘Oktay Usta’ olarak bilinen Oktay Aymelek’in darbeden kısa bir süre önce Avrupa’ya firar ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:06:00 -
FETÖ’nün aşçısı Youtube’dan çıktı

Yapılan istihbarı çalışmada, Belçika’ya sığındığı düşünülen FETÖ’cü Oktay Usta’nın Youtube kanalı üzerinden de yemek tariflerini paylaşmaya başladığı belirlendi. “Chef Oktay Usta” ismiyle Youtube’da hesap açan ve 82 bin 500 takipçiye ulaşan Oktay Aymelek’in hesabı ile ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun harekete geçmesi bekleniyor.

Yalanını deşifre etmiştik

FETÖ’cü Aymelek, örgüte ait Koza İpek Grubu’na kayyım atanması sonrasında kanal binası önünde eylem yapmıştı. AK Parti Hükümeti’nin hedef alındığı eylemin mimarlarından Aymelek, örgüt destekçilerine dağıttığı “demokrasi pilavı” ile gündeme gelmişti. FETÖ’ye ait Samanyolu TV'nin kapatılmasıyla ortada kalan Aymelek, İŞKUR’a işsizlik başvurusunda bulunarak ajitasyon yapmıştı. Gazetemiz Akit ise Oktay Usta’nın yalancı olduğunu belgelemişti. Gazetemizin ulaştığı belgede, Oktay Aymelek’in Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı Bağ-Kur’lu olduğu, Aymelek’in 20 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Üsküdar’da bir reklam ajansı kurduğu ve ajansın faal olduğu tespit edilmişti. Hukukçular, işyeri olduğu halde işsizlik başvurusunda bulunan Aymelek’in açıkça suç işlediğini ifade etmişti.

FETÖ’yü böyle yaşatıyorlar

Oktay Usta’nın yanı sıra onlarca Fetullahçı, Youtube’dan açtığı hesapla AK Parti’yi hedef alan yayınlara imza atıyor. Ülke ülke gezip Türkiye’yi yalan sözlerle karalayan Can Dündar da, Youtube’daki “Özgürüz” isimli kanalı ile iftiralarını yayınlıyor. Türkiye’ye saldırmak için FETÖ’ye de hizmet eden ve terör örgüte bağlılığını yaptığı haberlerle bilinen Dündar, Avrupa arenasında popülerliğini ihanet dolu açıklamaları ile artırıyor. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in Onursal Genel Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı firari Erkam Tufan Aytav ise, Youtube’da ‘Erkam Tufan’la 30 dakika’ isimli bir program hazırlıyor. Bu programda FETÖ propagandasına yer veren Aytav’ın konuklarının çoğunluğu ise ya FETÖ şüphelisi ya da Türkiye karşıtı isimler olarak göze çarpıyor. FETÖ’cü gazeteci Fatih Akalan ve Faruk Arslan da açtıkları kanallarında 15 Temmuz’un kontrollü darbe olduğu yalanını sık sık dile getiriyor. Türkiye’nin casusluk suçundan aradığı firari FETÖ yöneticisi Emre Uslu ise, “Yolgezer” isimli kanalıyla, Türkiye’nin büyük dirilişini hedef alan söylemlerde bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Halil

Evet bende youtoube da bunlara rast geldim bunları engellemek lazım., buserfsizleri.icerideki uzantılarda az degil
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