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FETÖ'nün ABD'deki spor şebekesi: Enes Kanter!

ABD'nin dünyaca ünlü basketbol ligi NBA'da spor yaşamına devam eden FETÖ'cü Enes Kanter hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılmış soruşturma ve kırmızı bülten talebi bulunuyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
FETÖ'nün ABD'deki spor şebekesi: Enes Kanter!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD yapılanması içinde önemli yeri olan ve firari isimlerin başında gelen örgütün en büyük destekçilerinden basketbolcu Enes Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) platformunu terör propagandası için kullanıyor.

NBA takımlarından Boston Celtics'de oynanan Kanter'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurması ve Twitter hesabında kendisini ''Hizmetin Hizmetkarı'' olarak tanımlaması, örgüte olan desteğini açıkça ortaya koyuyor.

Kanter, her platformda FETÖ'ye ve sık sık Pennsylvania'da ziyaret ettiği örgütün ele başı Fethullah Gülen'e açıkça destek vermeye devam ediyor.

Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve NBA platformunu terör propagandası için kullanıyor.

Kanter, Türkiye'yi suçlamak için NBA'yi kullandığını da ''NBA'de oynuyorum ve kamuya açık bir platforma sahip olduğum için şanslıyım, bu yüzden bu platformu her fırsatta kullanıyorum.'' açıklamasıyla doğruluyor.

Basketbolcu Kanter, ocak ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan lig maçına, hayati tehlikesi olduğunu ileri sürerek gitmediğini iddia etmiş ancak o dönemde formasını giydiği New York Knicks olayın vize sorunundan kaynaklandığını açıklamıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan Kanter'e sert tepki göstermiş ve Twitter hesabından Enes Kanter'in bu yöndeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Türkoğlu, açıklamasında "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir." ifadelerine yer vermişti.

Türkoğlu, ABD merkezli spor kanalı ESPN'de yayınlanan E:60 programına yaptığı açıklamada ise "Enes Kanter, bir terör örgütü elebaşını açıkça destekliyor. Terör örgütlerinin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim, dikkatli olmaları. E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kanter ve FETÖ elebaşı konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu bir terör örgütünün propagandası için kullanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kanter hakkında kırmızı bülten talebi

ABD'de spor yaşamına devam eden basketbolcu Kanter hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılmış soruşturma ve hakkında kırmızı bülten talebi bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
  1. İstanbul
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. FETÖ'nün ABD yapılanması
  4. NBA
  5. Enes Kanter
  6. FETÖ'nün spor yapılanması
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  11. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

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