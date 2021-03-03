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Gündem FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında karar
Gündem

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında karar

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları" Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan hakkında tutuklama kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 12:25:00 -
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında karar

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları" Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan hakkında tutuklama kararı verildi.

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