FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında karar
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları" Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan hakkında tutuklama kararı verildi.
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" davasında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları" Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan hakkında tutuklama kararı verildi.