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Gündem FETÖ'nün 5 ilden sorumlu mahrem sorumlusu yakalandı
Gündem

FETÖ'nün 5 ilden sorumlu mahrem sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün 5 ilden sorumlu "askeri mahrem yapılanması" sözde bölge sorumlusu S.Ö, saklandığı hücre evinde gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:31:00 -
FETÖ'nün 5 ilden sorumlu mahrem sorumlusu yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kastamonu ve Ankara'daki adli makamlarca hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö'yü bulmak için operasyon düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ilimizin de aralarında bulunduğu Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri illerinin askeri mahrem yapılanması bölge sorumlusu olduğu tespit edilen Kastamonu ve Ankara illeri adli makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunan, Ankara ilinde üst düzey kamu kurumunda denetmen olarak görevli iken 2017 yılında kamu görevinden ihraç edilen firari S.Ö. isimli sanık Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen özel ekip tarafından Ankara ilinde saklanmış olduğu 'gaybubet' adresinde yakalandı."

Dört yıldır firari olan S.Ö'nün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

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