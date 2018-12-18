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FETÖ'den yargılanan eski belediye başkanı berat etti

Burdur'da haklarında FETÖ'ye ilişkin dava açılan Bucak eski belediye başkanı Süleyman Mutlu ve eşi beraat etti.

18 Aralık 2018 Salı 21:53
FETÖ'den yargılanan eski belediye başkanı berat etti

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Süleyman ve Mine Mutlu ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Süleyman Mutlu, savunmasında "Vatanımı, bayrağımı, milletimi çok seviyorum. Asla ihanete düşmedim, düşmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. 

Mahkeme heyeti, yüklenen suç açısından kasıtlarının bulunmaması sebebiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

AK Parti'den Burdur'un Bucak ilçesine belediye başkanı seçilen Süleyman Mutlu, görevdeyken gözaltına alınmış, 25 Kasım 2016'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

 

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:53
  1. Burdur
  2. süleyman mutlu
  3. mine mutlu

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  • MahirMahir47 dk önce
    İnşallah suçsuz olan herkes beraat eder bukadar mağduriyet bir an önce giderilir
  • MilletMillet53 dk önce
    Yazıklar olsun Allah adaleti eğip bükenlerin ,zengin ve güçlüler lehine değiştirenlerin bin belasını versin. Birde gidin Bucaklılara sorun .İşte bu yüzden AK Parti hezimete uğrayacak Büyük şehirleri elbette kazanacak Ama oy kaybı şaşırtacak

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