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FETÖ'den 'namaz' provokasyonu yapan Alparslan Kuytul'a destek!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalıştı. Kuytul'a FETÖ firarisi Hakan Şükür'den destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:27:00 - 2020-05-22 11:47:36
FETÖ'den 'namaz' provokasyonu yapan Alparslan Kuytul'a destek!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaptı. Kuytul ve ekibinin polisin itidal çağrısını dinlemeyerek sloganlar atması, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

FETÖ'den provokasyona destek

Kuytul, koronavirüs tedbirlerine karşı, bir yandan da halkı kışkırtmak için sosyal medya üzerinden skandal paylaşımlar yaptı.

ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür ise, Kuytul'un skandal tweetlerini beğendi ve paylaştı.

FETÖ'nün arka çıktığı provokasyon, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı ve provokasyonlara karşı itidal çağrısında bulunuldu.

İşte o FETÖ'nün de desteklediği skandal tweetler:

Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama
Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

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Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!
Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

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Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı
Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı

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Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı

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Yorumlar

SAFA KUZUGÜDEN

sakalı kimseyi yanıltmasın tam provakatör. çağımızın en büyük belası FİTNEDİR bu da tam bir fitneci
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Provakatör

Bu adam gerçek bir provakatör. Bunu anlayamayanlara peşinden gidenlere hayret ediyorum. 15 temmuz daki yorumu yürekler acısıydı. Kesin bir tertip var. 28 şubatta ortaya dökülen aczimendiler, kalkavanlar, kaşıkçılar, fadime şahinler ne oldu? Ne tertipler gördü ülke. İpin kimlerin elinde sen kimlere çalışıyorsun? Bu ülkeyi maonun çinine benzeten şaşkın
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