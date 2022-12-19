  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vicdansızlar! Kordonu bile kesilmemiş yeni doğan bebeği soğukta ölüme terk ettiler

Türkiye’nin talebini İsveç red etti İsveç’in NATO hayali bitti

Uğur Kutay hakkında suç duyurusu! "Sükunetimizi koruyoruz ama..."

Soruşturma tamamlandı! Sağlık Bakanlığı'ndan sahte doktor açıklaması

Abdullah Ağar'dan 'uzay' çıkışı: Türkiye'nin buna engel olması lazım

AK Partili vekilden asgari ücret için heyecanlandıran rakam! 'Cumhurbaşkanımız bunu diyebilir'

CHP-HDP kardeşliği tam gaz! CHP Polise hakaret eden PKK’lı teröriste sahip çıktı!

Bu soruyu doğru cevaplayamayacaksınız... Türkiye'de oturanların içinde, en çok hangi dış ülkede doğan var?

Bakan Mustafa Varank: Avrupa'nın bir numarası olmaya az kaldı

Ele geçirilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor
Gündem FETÖ'den ihraç edilmişti! 55 litre etil alkolle yakalandı
Gündem

FETÖ'den ihraç edilmişti! 55 litre etil alkolle yakalandı

Kastamonu'daki sahte içki operasyonunda, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen binbaşının evinde 55 litre etil alkol bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 22:04:00 -
FETÖ'den ihraç edilmişti! 55 litre etil alkolle yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki sahte içki operasyonunda, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen binbaşının evinde 55 litre etil alkol bulundu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimini önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

İnebolu'da bir adrese düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 11 bidon içinde 55 litre etil alkol ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikamet sahibi eski binbaşı S.E'nin, TSK'den FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edildiği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23