FETÖ'den her yerde aranan eski öğretmen yakalandı Manisa'da hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Manisa'da Alaşehir Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartılan F.K'nin (40) Kurtuluş Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenlendi. KHK ile ihraç edildiği belirtilen F.K, yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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