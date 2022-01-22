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Gündem FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı
Gündem

FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 12:09:00 -
FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde [FETÖ/PDY] terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek” amacıyla başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si dün Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de gözaltı süreci devam ediyor.

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