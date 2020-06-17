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Aktüel

FETÖ’den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir astsubay çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:36:51 -
FETÖ’den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir astsubay çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli açıkta olduğu öğrenilen Astsubay İ.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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