FETÖ'den gözaltına alınan 21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Harp Okulu (KHO) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda eğitim gören 21 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Zanlıların, FETÖ ile bağlantısını bildikleri askerleri ve kendilerinden sorumlu mahrem imamların isimlerini verdikleri ve bu kişileri teşhis ettikleri öğrenildi.

- Askeri lise sınavı sorularını vermişler

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olan şüphelilerden A.M.A, ortaokulda öğrenim görürken öğretmeninin yönlendirmesiyle FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini, örgütün yönlendirmesiyle de askeri lise sınavlarına hazırlandığını anlattı.

Sınavdan iki hafta önce kendisinden sorumlu mahrem imamın örgüte ait evde 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı'na hazırlanmaları için örnek sorular dağıttığını belirten A.M.A, evde çözdüğü soruların aynısının sınavda karşısına çıktığını beyan etti.

Askeri lise eğitimi süresince örgüt sohbetlerine katıldığını dile getiren A.M.A, toplantılarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu, sözde vaazlarının izlettirildiğini anlattı.

A.M.A, KHO'da eğitim gördüğü sırada darbe girişiminin yaşandığını, okulun kapatılmasıyla başka bir üniversitede eğitimine devam ettiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Ağustos'da gözaltı kararı verilen eski KHO öğrencisi 42 zanlıdan 29'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.



Zanlılar hakkında FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair beyanlar bulunduğu ve teşhis edildikleri, örgüt sorumlularıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurdukları belirtilmişti.



