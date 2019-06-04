FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'na uyarı

PKK’lı Duran Kalkan ve Bese Hozat’ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na bir uyarı da FETÖ’cü Emre Uslu’dan geldi. Uslu, yayınladığı video ile İmamoğlu'na "İpin elimizde" mesajı verdi.

FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçilerinden Emre Uslu, yayınladığı bir video ile Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oylarda en az HDP kadar FETÖ'nün de katkısı olduğunu söyledi.

"Ekrem İmamoğlu bizim oylarımızla kazandı" dedi

Uslu, videosunda "Neresinden bakarsanız bakın Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta kazanmasında cemaatçilerin (FETÖ'CÜLERİN) oyu en az Kürtlerin oyu kadar stratejik olmuş." ifadelerini kullandı.

"Kürtler ve cemaat oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak"

FETÖ olmasa İmamoğlu'nun gündem bile olamayacağını belirten Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler ve cemaat oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak. Çok güzel olacak. Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydireceğiz."