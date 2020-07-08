FETÖ’den değerli maden vurgunu!

Hakkı Bilir İstanbul

İşadamı Serkan Kodaloğlu, madencilik sektöründe FETÖ’den yargılanan kişilere nasıl imkanlar tanındığını anlatırken, kendisinin de bu konuda ciddi anlamda mağdur edildiğini söyledi. 15 Temmuz darbesinin firari sanığı Adil Öksüz’e bağlı bir grubun madencilik sektöründe faaliyet gösterdiğini söyleyen Kodaloğlu, yasal süreç sonrası kazandığı 5. Grup değerli taş maden arama ihalesinin organize ve bilinçli hatalar zinciri nedeniyle elinden alındığını ve FETÖ’den yargılanan Mehmet Bıçakçılar isimli şahsa verildiğini söyledi.

Organize bir şekilde hakkım gasp edildi

55 yıllık köklü bir firmanın sahibi olduğunu kaydeden İşadamı Serkan Kodaloğlu, “Mobilya beyaz eşya ve elektronik ürünlerin ticaretiyle uğraşıyorum. Üç senedir de madencilik sektörü içerisindeyim. Madencilikte 5. Grupla ilgileniyorum. 5. Gurup değerli ve yarı değerli taşların çıkartılmasıyla ilgili verilen izindir. 5 Eylül 2018 tarihinde 5. Grup maden ihalesine katıldım ve en yüksek bedeli vererek ihaleyi kazandım. 10 günlük süre içerisinde bütün bedelleri yatırdım. Lakin bana ruhsat olarak 5. Grup değil 2. Grup onayı geldi. Ben bu durumu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirdim (MAPEG). “Aaa sehven bir hata yapmışız hemen düzeltiyoruz ” dediler. Düşünün 5. Grup ihalesi açıyorsun, buna göre bir bedel talep ediyorsun, ben en yüksek teklifi veriyorum, yüzlerce evrakta 5. Grup yazıyor ama gelen evrakta 2. Grup deniliyor. 2. Grup ne peki? Mermer ruhsatı” dedi.

Kanun geriye işletilmiş

İhalenin elinden alınma sürecinin bu şekilde başladığını kaydeden Kodaloğlu, “2019’a kadar bizim evraklar oradan oraya döndü, bilinçli olarak bekletildik. 28 Şubat 2019 tarihinde bir yasa çıktı. O tarihten sonra ‘4. Grup ruhsatların bulunduğu yerde 5. Grup ruhsatı verilemez’ diye bir kanun çıkartıldı. Bizi etkiliyor mu? Hayır tabi, biz ruhsatımızı bir yıl önce almışız, sehven hatasının düzeltilmesini bekliyoruz. Kanundan hemen sonra bize yazı geldi MAPEG’den. Olumsuz dediler. Kanun maddesi geriye doğru işletip bize ruhsatımızı vermediler” şeklinde konuştu.

Kazanılmış hakkımız verilmedi

Sürecin bilinçli olarak aleyhine işletildiğini belirten Kodaloğlu, “Kazanılmış hakkımız verilmedi ve mahkemeye yönlendirildik. “Sehven hata yapan kurum, harf hatasını düzeltmek yerine, “gidip dava açın ne yapalım” dedi. Biz de yine iyi niyetli zannediyoruz, farkında değiliz durumun. Gidip Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Dava devam ederken bu olay hakkında bilgi sahibi olan vicdan ve namus sahibi bir bürokrat bana ulaştı. Bizim ilgili yasa öncesi kazandığımız ama verilmeyen 5. Grup arama iznimiz, yasadan sonra başvuru yapan Bıçakçılar A.Ş isimli bir firmaya verilmiş. Bu olayı öğrenince peşine düştüm işin. FETÖ izine de o zaman ulaştım. Meğerse neler neler dönüyormuş. Yasadan sonra 5. Grup maden arama izni alan firmanın sahibi Mehmet Bıçakçılar isimli bir şahıs. İzni almasından 20 gün öncesinde de hakkında savcı mütaalasıyla FETÖ soruşturması başlatılmış” şeklinde konuştu.

FETÖ sanığına, yasaya rağmen maden arama izni verilmiş

Soruşturmanın davaya dönüştüğünü kaydeden Kodaloğlu “Şu an hakkındaki FETÖ davası Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Düşünün kime ruhsat verilmiş. Üstelik yasaya rağmen, bizim hakkımızı vermeyip yasayı geriye doğru işletenler, FETÖ sanıklarına yasaya rağmen iş veriyor. Hepsini araştırıp buldum, firari Adil Öksüz’ün bir şebekesi var. Öksüz’ün hemşehrisi bunlar, bu yapı madencilik üzerinden örgüte himmet aktarmaya devam ediyor. Akın İpek vasıtasıyla tonlarca altını kaçıranlar şimdi daha basit bir yöntemle, küçük bir poşet içerisinde milyarlarca liralık ham mücevherimizi kaçırıyor. Gece gündüz demeden ülkemize faydalı olmaya çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in emeklerine yazık ediyorlar. Bu durumu ilk fırsatta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da aktaracağım, bu çarka çomak sokacağım” ifadelerini kullandı.

İkinci firma da aynı şahsın

Söz konusu şahsın kendisine ait üç farklı firmayla bölgede maden araması yaptığını kaydeden Kodaloğlu, “Bıçakçılar’ın FETÖ’den yargılandığı olayı ortaya çıkınca, MAPEG bu sahsın firmasını durduruyor. Fakat hemen Dost Madencilik adı altında bir başka firmayla sahadaki işlem devam ediyor. Peki bu Dost Madencilik kimin? Neresinden tutarsanız ayrı rezalet, o da Mehmet Bıçakçılar’ın kurduğu bir firma. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bu firmanın da aynı kişiyle bağını gösteriyor. Tekrar ediyorum Enerji Bakanımız Fatih Dönmez ve üst düzey bürokratlarımızın bu durumdan haberi yok, MAPEG bünyesinde birileri tezgahı kurmuş ve FETÖ’yle iş tutuyor” şeklinde konuştu.