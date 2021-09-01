FETÖ'den CHP'ye taktik! 'İktidar olmak için...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum 26 Ağustos’taki ziyareti sırasında yaptığı konuşma dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun “KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim” sözleri, “FETÖ ve PKK’ya yakınlığı bulunan bazı isimlerin göreve yeniden mi dönecek?” sorusunu gündeme getirmişti.

FETÖ’yü sevindirdi

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından FETÖ’cülerden CHP’ye “öneriler” geldi. Firari FETÖ’cü Bülent Korucu, Tr724 isimli haber sitesinde 29 Ağustos’ta yazdığı “KHK’lılar umutlanmalı mı?” başlıklı yazıda Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını “başlı başına bir kazanım” olarak nitelendirdi. Korucu, Kılıçdaroğlu’nun çıkışı için şunları ifadeleri kullandı:

“Toplum ve siyasetteki lehe gelişmeler çok daha ileri boyutta. Kemal Bey o rüzgârı gördü ve siyasi bir konumlanma içine girdi. Elbette kimi CHP’li yetkililerin son beş yıldaki çıkışları ve cümlenin sonundaki istisna haklı bir tepki doğurdu”

Korucu yazısında CHP’nin iktidar olması için KHK’lılarla birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi:

“Kılıçdaroğlu’nun çıkışı bir lütuf değil siyasi bir gereklilik hatta mecburiyet. KHK’lılar olmadan seçim kazanamaz, kazansa da ülkeyi yönetemezler.”

"CHP ayarlarında değişiklik yapmaya mecbur"

FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen haber sitesi Tr724’ün bir başka yazarı Alper Ender Fırat da CHP’ye iktidar olmak için bir taktik önerisinde bulundu. “İstanbul ruhunu ararken” başlığıyla dün yayınladığı yazıda Fırat, CHP’nin ayarlarında değişiklik yapmaya mecbur olduğunu belirtti. Fırat şunları yazısında yazdı:

“CHP liderinin KHK’lılarla ilgili yaptığı en son açıklamayı mahalli seçimlerin başarısından ders çıkarma niyeti olarak okumak mümkündür. Bu yüzden CHP iktidara gelebilmek için ayarlarında küçük değişiklikler yapmaya mecburdur. Değişiklikler derken kimse onun sağcı olmasını, AK Parti’ye benzemesini beklemiyor bilakis sağcı olmaktan vazgeçmesini istiyor.”

CHP KHK buluşmaları

CHP, Haziran 2021’de başlattığı ve 35 ilde yapacağını duyurduğu etkinliklerde Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilenlerle bir araya geldi. İzmir, Adana ve İstanbul’la başlayan buluşmalarda KHK’yla ihraç edilen isimler, Mehmetçiğin terörle mücadelesine karşı hazırlanan “Barış için Akademisyen” bildirisinin imzacıları konuşma yapmıştı.

İstanbul’da yapılan buluşmaya KHK ile ihraç edilen ve açılımcı kimliğiyle bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Taraf Gazetesi Yazarı Yüksel Taşkın, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, KHK’yla ihraç edilen Milletvekili Cihangir İslam ve KHK’lı platformları adına Münir Korkmaz da katılmıştı.