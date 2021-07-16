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Gündem FETÖ'den "Biden" itirafı: Hayal kırıklığına uğradık
Gündem

FETÖ'den "Biden" itirafı: Hayal kırıklığına uğradık

FETÖ'nün sözde üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD Başkanı Joe Biden'a bel bağladığını ancak kısa sürede hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 12:35:00 -
FETÖ'den "Biden" itirafı: Hayal kırıklığına uğradık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün sözde üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD'de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden'e bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD'de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

Örgüt ne yapacağını bilemez durumda

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD'nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık oluşturduğunu belirten Orhan İnandı, FETÖ'de ne yapacağını bilememe hali yaşandığını ifade etti.

 

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