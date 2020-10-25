FETÖ’den atılan astsubay kaçak tütün işinde yakalandı
Konya’nın Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ile bir eve kaçak tütün ürünlerinin işlemden geçirilerek piyasaya sürüldüğü gerekçesiyle baskın yapıldı.
İkametlerde sigara dolum makineleri, hava kompresörleri, 35 kilogram kıyılmış tütün, 920 makarona basılmış tütün, 24 bin boş makaron, 16 bin 450 boş sigara kutusu ile 550 TAPDK bandrolü ele geçirdi. Olayla ilgili Z.D. ve FETÖ/PDY ile irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski astsubay A.T. gözaltına alındı. Astsubay A.T’nin ordudan atıldıktan sonra kaçak tütün işine girdiği ortaya çıktı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.